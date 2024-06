Amministrative 2024, arch. Pietro Craparotta: “L’Ospedale non deve avere colori politici”

del 2024-05-31

La riflessione del candidato al consiglio comunale, Pietro Craparotta, nella lista Prima l'Italia, che sostiene la candidatura del sindaco avv. Giovanni Lentini, sull'Ospedale di Castelvetrano.

"Ancora ad oggi, se vi recate presso il pronto soccorso del nostro ospedale, vi posso assicurare che si trova in pessime condizioni, anche igienico sanitarie e per nulla efficiente nell’ accogliere cittadini bisognosi di cure mediche. Ritengo assurdo che su un sito così importante, come il pronto soccorso, dove la vita del cittadino debba essere considerata la priorità su tutto, i lavori proseguono a rilento o addirittura si blocchino per mesi.

Questa problematica relativa ai lavori di ammodernamento/adeguamento del pronto soccorso (che secondo quanto trapela dall'Azienda Ospedaliera di Trapani dovevano terminare entro la fine dell'anno 2023) dura già da diversi mesi e vedere questo stato di abbandono dell’ospedale in generale fa provare un sentimento di rabbia e di impotenza.

Trovo tutta questa vicenda un capitolo complesso che si intreccia con dinamiche che “apparentemente“ sfuggono alla comprensione, ma ripristinare immediatamente il pronto soccorso è il minimo che oggi si debba realmente fare, con l’augurio che la struttura ospedaliera nella sua totalità abbia un potenziamento importante e non un continuo saccheggiamento.

Quindi un pronto soccorso che nonostante tutto “barcolla ma non molla”. Dove i medici e il personale sanitario lavorando in condizioni al limite della sopportazione a causa del cantiere perennemente aperto continuano malgrado tutto a svolgere il loro lavoro ed insieme alla chirurgia, medicina, cardiologia e oncologia permettono ai pazienti di non morire. Anche se a dire la verità a soffrire non è solo il pronto soccorso ma l’intera struttura ospedaliera che è stata abbandonata, smembrata, declassata e usata come cambiale politica negli ultimi 15 anni.

Non è accettabile che se in ospedale arrivano due casi in codice rosso, uno dei due debba essere trattato senza l’assistenza prevista dal protocollo.

Non è possibile che gli accompagnatori di coloro che giungono al pronto soccorso sono costretti a sostare ed attendere l'esito su alcune panchine poste davanti all'accesso al complesso operatorio vedendosi passare davanti pazienti barellati da sottoporre ad intervento chirurgico o già operati. In palese violazione della privacy.

Non è accettabile che per poter eseguire una consulenza ortopedica mi venga richiesto di spostarmi a Marsala.

Non è accettabile che una donna in travaglio debba mettere a rischio la sua vita e quella del suo bambino perché la politica ha deciso che a Castelvetrano non si debba nascere più.

Non è possibile che il reparto di chirurgia generale lotti per la sua sopravvivenza.

Il sindaco è il responsabile istituzionale della saluta pubblica all’interno del comune, ma ad oggi sembra che nessuno abbia affrontato la problematica del pronto soccorso in particolare e dell’ospedale tutto come priorità assoluta. Questo è un quadro che ci fa tornare indietro di alcuni decenni ed a mio parere non più tollerabile.

Un ospedale che nasceva con l’unico obiettivo di riunire la valle del Belìce e che invece è stato mira espansionistica di una politica distruttiva basata solo su un tornaconto politico e/o personale.

Forse occorrerebbe maggiore oculatezza nelle scelte politiche quando in gioco c’è un bene comune così prezioso come la salute ed un celere intervento dell’attuale sindaco e la presenza dei candidati a Sindaco in questi luoghi sarebbe auspicabile, per ascoltare la voce di quanti ogni giorno, nonostante tutto, garantiscono un servizio primario alla collettività e sollecitando anche con la massima urgenza il completamento dei lavori già fuori la scadenza prevista da diversi mesi".

SPAZIO POLITICO AUTOGESTITO DAL COMMITTENTE CANDIDATO