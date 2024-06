"Noi Laboratorio Civico" sostiene la candidatura dell'arch. Pietro Craparotta e del sindaco Lentini

di: Comunicato Stampa - del 2024-06-01

Oggi dopo molti anni rinasce e si risveglia “NOI LABORATORIO CIVICO” associazione apolitica ed apartitica che iniziò ad operare a Castelvetrano ed a far sentire la sua voce sin dal 2016 e successivamente quando, dopo lo scioglimento del Comune di Castelvetrano per fatti di mafia (ancora ad oggi mai accertati) fecero si che si istituisse una Commissione Prefettizia che tentò di governare la nostra città alle ultime elezioni in cui fu fu eletto l’attuale sindaco dot. Vincenzo ALFANO.

Con quest’amministrazione non siamo riusciti come associazione, a trovare punti di contatto e mentre il nostro associato arch. Pietro CRAPAROTTA consegnava all’eletto sindaco una missiva con tutto ciò che “NOI LABORATORIO CIVICO”, missiva er altro disattesa sia dal sindaco che da tutta l’A.C. l’associazione decideva di andare in “letargo” , mi si passi il termine, e solo oggi che siamo prossimi al voto dell’8 e del 9 Giugno p.v.

“NOI LABORATORIO CIVICO” rinasce o si risveglia dalla sua quiescenza perché, noi riteniamo siano maturi, perche quest’associazione, nata diversi anni fa dall’incontro di una gruppo di professionisti che hanno avuto ed hanno solo a cuore lo sviluppo e la rinascita della città di Castelvetrano oggi ritengono possa essere il momento di riprendere il cammino interrotto e cercare di portare a termine tutti, od in parte, le proposte e le iniziative che potranno, a nostro Avviso, fara solo del bene alla citta di Castelvetrano.

Molti non conoscono le azioni intraprese anche solo pensate che oggi vorremmo nuovamente portare avanti per il bene della città, e quindi:

IL PROGETTO DI “CASTELVETRANO SOTTERRANEA” per la rivisitazione e la rivalutazione dei percorsi sotterranei che da millenni collegano le chiese, i monasteri e le più belle opere sia cattoliche che laiche della Città con particolare riguardo alla splendida cappella di San Domenico;

LA RIQUALIFICAZIONE DEL LAGO TRINITA’ DI DELIA E DEL SUO HABITAT TERRITORIALEIl lago della Trinità (o semplicemente lago Trinità) è un lago artificiale sito nel territorio di Castelvetrano, con i suoi spenditi paesaggi e l’eccelente esempio di di architettura Arabo Normanna della chiesa di SS. Trin ità di Delia;

ED ANCORA:

- Presentazione del ricorso al Tar di Palermo del Piano Paesaggistico – Ambiti Regionali 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani per evidenti errori formali segnalatici da molti professionisti e per le negative incidenze che può avere sul territorio, richiedendone l’annullamento;

-Redazione del “Regolamento per le agevolazioni tributarie da concedere alle attività produttive/servizi e il marketing urbano”;



- Verifica della perimetrazione urbana del 1967 per chiarire la “Definizione del centro abitato in attuazione della Legge Urbanistica n. 1150 del 1942”, per quindi avere una esatta disamina della situazione urbanistico - edilizia degli immobili realizzati nel territorio del Comune di Castelvetrano nel periodo temporale 1942-1967;



- Presentazione alla all’A.C. del workshop di arti pittoriche e grafiche concordato tra ‘associazione e L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA, al fine di programmare un’ Iniziativa volta a redigere e realizzare possibili progetti utili a riqualificare contesti urbani e archeologici presenti sul territorio di Castelvetrano Selinunte;



- Creatività degli studenti per la Legalità e la azione Adotta un angolo della tua Città;



Tutte queste azioni furono portate avanti da “NOI LABORATORIO CIVICO” ed in parte realizzate, ma in larga parte sospese per I fatti già accennati. Oggi con la nuova consultazione elettorale e nello spirito di collaborazione che l’associazione vuole esternare come sua attiva partecipazione a migliorare le condizioni socio economiche della nostra città e del suo territorio abbiamo deciso di identificare nella persona del socio ed amico Architetto Piero CRAPAROTTA la persona da sostenere alla candidatura di consigliere comunale e dell’amico avvocato Giovanni LENTINI la persona da candidare a rappresentare come Sindaco la nostra città perchè riteniamo possano essere queste figure le più vicine alle nostre istanze apolitiche ed apartitiche e senza voler nulla togliere a tutti quanti coloro che si stanno spendendo in questi giorni per le prossime elezioni amministrative.

Arch. Nicola Iraci - Responsabile "Noi Laboratorio Civico"

