Amministrative 2024, i sette candidati a confronto sulle tre priorità nei primi cento giorni

di: Redazione - del 2024-06-03

Domenica di confronto politico ieri presso la struttura Area 14 che ha visto i sette candidati rispondere alle domande dei giornalisti. L'incontro organizzato da CastelvetranoNews.it e RCV è stato moderato da Vincenzo Carrara ed Elio Indelicato. Come da format, le domande sono state inviate un giorno prima ai candidati e le risposte non potevano superare i 90 secondi come da regola imposta.

Grande partecipazione di candidati al consiglio comunale, la sala dell'Area 14 è risultata piena. Il confronto si è svolto in un clima sereno. Presente anche il giornalista Egidio Morici.

Il nostro direttore responsabile, Elio Indelicato ha posto la domanda sulle priorità da realizzare nei primi 100 giorni dall'elezione.

Il candidato Gancitano: "Propongo sicurezza, salute e decoro urbano. La costante delle forze dell'ordine nelle periferie. Non c'è un vigile urbano a Triscina e Selinunte. Istituire un presidio sanitario nelle frazioni. E' esigenza reale del cittadino".

Il candidato Ficili: "Bisogna fare un audit, bisogna analizzare ciò che è buono e ciò che non è buono. Prassi distorte non buone vanno adeguate. Mi rivolgerò direttamente ai dirigenti ed a tutti i dipendenti comunali e li inviterò ad avere massimo rispetto dei cittadini. Chiederò rispetto nei confronti dell'utente. Controllerò quello che si chiama Customer Satisfaction. Avvierò il piano urbanistico generale perchè da sviluppo economico".

Il candidato Campagna: "Iniziamo dalle scuole, perchè dal primo settembre siano efficienti ed efficaci, non solo dal punto di vista degli immobili ma per poter accompagnare i ragazzi meno fortunati e diversamente abili ad un giusto percorso formativo. Guardare Marinella e Triscina da un'altra prospettiva in connessione con il Parco per garantire nel tempo una prolungata stagione che non si fermi ai canonici mesi estivi. Centro storico: ripresenteremo alla Regione la proposta dei centri storici naturali, proseguendo quello che alcuni cittadini hanno già avviato".

Il candidato Alfano: "Tre cose concrete: consegnare ed iniziare i lavori del progetto di finanza del cimitero, sono 4 milioni e 500 mila euro che prevedono ampliamento, decoro e pulizia. Consegnare ed iniziare i lavori di un rifugio sanitario per gli amici a quattro zampe. La caserma dei carabinieri a Marinella, una guardia medica ed un punto d'informazione turistico".

Il candidato Abate: "Smantellamento della discarica di Castelvetrano che sta inquinando le falde acquifere. Il ripristino immediato dei servizi sanitari dell'Ospedale di Castelvetrano, importante per i turisti e soprattutto perchè non possiamo permetterci di portare i nostri bambini fino a Mazara. E poi intervenire al porto di Selinunte, i nostri pescatori non possono più uscire per andare a pescare".

Il candidato Stuppia: "In 100 giorni si può prendere un verso diverso, si potrebbe anche realizzare quanto detto dal sindaco uscente, ma io mi devo differenziare, chiunque di noi porti avanti i progetti in itinere. Andiamo sulle tre cose essenziali, non abbiamo una qualifica di stazione appaltante, provare a fare quei corsi per fare i bandi per progetti del PNRR. Bisogni, non possiamo attendere luglio ed agosto per le passerelle per i disabili, farla diventare una storia stabile. Noi dobbiamo essere con i grandi eventi, organizzerò qualcosa che coinvolgerà anche le strutture di danza locali".

Il candidato Lentini: "La domanda ha posto tre priorità, la prima è la riorganizzazione della macchina comunale, perchè gli uffici non si parlano tra di loro. Ci sono ancora gli ASU che vanno stabilizzati. Creare un sistema informatico unico, noi dobbiamo imporre la legalità del fare, cambiare i rapporti fra apparato amministrativo con i cittadini e le imprese. Mettere in manutenzione il nostro territorio in decoro, troppe situazione di degrado, terzo l'ospedale, qui ci combatteremo".