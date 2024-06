"Narcisismi, accordi saltati e le divisioni che non aiutano a vincere le elezioni". Marco Campagna commenta l'esito delle elezioni

di: Redazione - del 2024-06-11

"Per colpa del narcisismo di qualcuno siamo arrivati da soli come PD e Officina 24 alle elezioni facendo una ottima campagna elettorale che ci ha visto migliorare rispetto ai dati del passato". Ha esordito così Marco Campagna commentando ieri durante la maratona elettorale il risultato elettorale raggiunto lanciando un messaggio neanche troppo velato ai 5 Stelle.

"Abbiamo lavorato fino alla fine - ha aggiunto Campagna - per un accordo con i 5 Stelle e con Sud Chiama Nord ma, alla fine, l'accordo non è stato raggiunto. I risultati ci dimostrano per l'ennesima volta che separati non si vincono le elezioni (vedasi il centro destra) e questo deve essere da insegnamento per tutti".

"Siamo comunque soddisfatti di aver coinvolto tanti giovani e di aver portato avanti un progetto politco che andrà avanti".