Elezioni Castelvetrano, ecco i 16 consiglieri comunali

di: Redazione - del 2024-06-11

Dopo gli scrutini è tempo di percentuali e di premio maggioranza che spetterà alla coalizione del sindaco vincente, che vede le sei liste che hanno appoggiato l'avv. Giovanni Lentini pronte per comporre la maggioranza al prossimo consiglio comunale.

Per quanto concerne l'opposizione saranno 5 i consiglieri, in base alle risultanze elettorali, Salvatore Stuppia, in quanto candidato perdente che ha raggiunto oltre il 20% farà parte dei cinque consiglieri di opposizione. Opposizione composta da Monica Di Bella del PD, Enza Viola di Obiettivo Città, Gaspare Catalanotto di Insieme con il Cuore, Giovanni Impallari de La Svolta.

In maggioranza sono stati eletti, Barbara Vivona e Gabriella Marchese della lista Forza Italia, Francesco Sammartano e Vita Alba Pellerito di FdI, Piero Craparotta di Prima l'Italia, Rosy Milazzo di Castelvetrano Civica, Giuseppe Errante Parrino, Mimmo Celia e Daniele Stallone di Cittadini in Democrazia, Maria Italia e Salvatore Roccolino di Castelvetrano Rinasce.