Musica, fede e giovani per la Festa di San Giovanni. Ecco gli eventi in programma

di: Redazione - del 2024-06-13

Dal 19 al 24 giugno si svolgeranno i festeggiamenti per San Giovanni, Santo Patrono della città di Castelvetrano. Di seguito alcuni degli eventi, nella locandina in basso tutti gli appuntamenti giorno per giorno.

Giovedì 20 giugno alle ore 20:30 Concerto con Mariella Zancana, Fabio Pecorella al pianoforte, Maria Teresa Clemente al violino, Alessandra Graziano al flauto travervo ed Eduardo La Scala al vibrafono e violincello.

Sabato 22 giugno al Sistema delle Piazze "L'amicizia tra giochi e colori" con la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi del primo anno di cresima. Adattamento teatrale tratto da "Il precursore di M. Renda".

Domenica 23 giugno presso la Villa Comunale Regina Margherita "Dall'annuncio della nascita di San Giovanni Battista alla proclamazione del Santo Patrono di Castelvetrano", rievocazione storica a cura dell'Ass. La Perla Imperiale con la collaborazione della Scuola di Danza D.E.A. di Rossana De Nunzio.

Lunedì 24 giugno:

alle ore 19 Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Angelo Giurdanella Vescovo di Mazara.

Alle 20:30 il Sindaco consegna consegna le chiavi della città al Santo Patrono.

Alle 21:30 presso la Villa Comunale Regina Margherita spettacolo musicale con il gruppo Laura Calia ed i "Dioscuri".

Alle 23 Spettacolo pirotecnico.