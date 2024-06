Politica, il neo sindaco Lentini valuta la nomina di altri assessori. Brillo tra i papabili

di: Redazione - del 2024-06-14

Primo impegno istituzionale avvenuto ieri all'interno del Parco Archeologico di Selinunte, ricevuto dal direttore dott. Felice Crescente in un incontro dedicato alle dinamiche energetiche nella regione euromediterranea, del commercio energetico transfrontaliero e della navigazione nei sistemi isolati, per il sindaco Giovanni Lentini.

Già da ore però, come da lui stesso annunciato, il neo sindaco di Castelvetrano lavora sulla nomina degli altri assessori che comporranno la giunta comunale. Saranno cariche squisitamente politiche e non tecniche, come riferito durante la proclamazione dallo stesso primo cittadino.

Gli assessori sicuri saranno altri due, il terzo dovrà attendere qualche altro giorno, in merito alla richiesta post declassamento. Le aree politiche interessate dalle nomine saranno i tre partiti nazionali che hanno sostenuto la candidatura.

Corre voce che Davide Brillo di Fratelli d'Italia potrebbe essere un nuovo assessore. Referente cittadino del partito caro alla Meloni, il giovane politico si è speso per far si che Fratelli d'Italia sostenesse Lentini come sindaco. Alle ultime amministrative Brillo è giunto terzo nella sua lista ottenendo 199 preferenze.

Per quanto riguarda Forza Italia, Vito Fazzino è uno dei papabili ad entrare in giunta come assessore. Alle ultime amministrative ha ottenuto 109 preferenze.