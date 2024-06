(VIDEO) Festa del Patrono, ai nostri microfoni Nicola Clemente rappresentante dei commercianti di San Giovanni

del 2024-06-14

Per il secondo anno consecutivo i commercianti del quartiere San Giovanni si sono impegnati per organizzare diverse attività che si svolgeranno nei prossimi giorni, dal 19 al 24 giugno in onore dei festeggiamenti del Santo Patrono.

Ai microfoni della nostra inviata, Raffaella Ruggiero, l'imprenditore castelvetranese Nicola Clemente, in rappresentanza degli esercenti di San Giovanni.