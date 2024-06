Nuovi cestini al cimitero per la raccolta dei fiori. Cassonetti chiusi per uso improprio dei cittadini

di: Redazione - del 2024-06-13

Posizionati nuovi cestini all'interno del Cimitero Comunale di Castelvetrano dalla ditta incaricata per via di un uso improprio da parte dei cittadini per quanto concerne i cassonetti.

Da quello che si apprende i frequentatori del cimitero dovranno conferire i fiori secchi in appositi cestini di plastica che saranno aumentati di numero. Poi saranno gli operai della ditta a ritirarli ed a trasferirli nei cassonetti più grandi.

I cassonetti più grandi sono stati chiusi per evitare un uso improprio visto che all'interno veniva messo di tutto. L'azienda Sager ha deciso di chiuderli per evitare questo uso improprio.