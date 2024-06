Castelvetrano, il Sindaco Lentini nomina i primi tre Assessori Ventimiglia, Barresi e Palermo (vicesindaco)

del 2024-06-20

Assegnati formalmente i primi tre assessorati della Giunta Lentini. Individuato anche l’Ing. Mariano Palermo come vice Sindaco. Di seguito i rami assessoriali stabiliti:

All’Assessore Mariano Palermo: P.N.R.R. Lavori Pubblici ed espropriazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, Verde pubblico manutenzione ed arredo urbano, Protezione Civile Servizi a rete ed Ambiente, Attività Produttive, Sportello Unico attività produttive (SUAP), Programmazione territoriale urbanistica ed edilizia S.I.T.R.,S.U.E.,edilizia pericolante ed interventi di sicurezza;

All’Assessore Antonino Barresi: Affari Generali e Istituzionali, Patrimonio, locazioni attive e passive, ufficio contenzioso, servizi informatici, Programmazione finanziaria, Partecipate e controlli, Provveditorato, Economato,Gestione risorse Umane, Entrate Tributarie, Patrimoniali e Gestione contenzioso tributario;

All’Assessore Rosalia Ventimiglia: Servizi al Cittadino" Servizi Demografici, Socio Assistenziali e Alloggi popolari ed edilizia residenziale pubblica, Pubblica Istruzione, Biblioteca e Politiche giovanili, Sport – Servizi cimiteriali, Polizia Locale, vigilanza e controllo del territorio, randagismo, Gestione Autoparco.

Si attendono a stretto giro le nomine dei due restanti assessori (in quota Fratelli d'Italia e Forza Italia dove sono in atto confronti interni per le designazioni dei nomi) per il completamento della squadra assessoriale.