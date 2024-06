San Giovanni, proseguono i festeggiamenti del Santo Patrono

di: Elio Indelicato - del 2024-06-21

E’ partita a Castelvetrano la Festa del Patrono San Giovanni anche se in forma più ridotta, per la mancanza della fiera, che si terrà fino al 24. La concomitanza delle amministrative, con l’elezione del nuovo sindaco, non ha permesso per motivi anche di tempo, di programmare la consueta fiera nei

tre giorni di festa.

Ad organizzare l’evento la Parrocchia di San Giovanni Battista, l’Associazione culturale “ La Perla imperiale” e l’Associazione “ San Giovanni Store”. Proprio quest’ultima con in testa l’imprenditore Nicola Clemente e famiglia hanno voluto realizzare e loro spese le luminarie, mentre altri commercianti della zona hanno contribuito per le altre spese Un programma variegato che vede oggi alle 19,00

la celebrazione eucaristica presso la Chiesa del Santo patrono a cura di Don Giacomo Putaggio.

Questa sera alle ore 21.00 “San Giovanni e la peste” rappresentazione teatrale a cura delle ragazze e dei ragazzi del primo anno di cresima. Non mancano i momenti ludici come domani alle ore 10.00 presso il Sistema delle Piazze con un tema ben preciso: L’amicizia tra giochi e colori” con la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi del catechismo e la collaborazione di Postural Center

Castelvetrano.

Alle ore ore 20.30 all’insegna del talento: concerto di giovani musicisti a cura della maestra Mariella Zancana. Si prosegue domenica 23 giugno con la celebrazione di tre sante messe sotto l’egida dell’arciprete Don Giuseppe Undari alle 09 ,11,00 e alle 19,00 mentre alle 20,00 presso la Villa Comunale Regina Margherita- una rappresentazione a cura dell’Associazione la Perla Imperiale: “Dall’annuncio della nascita di San Giovanni Battista alla proclamazione del Santo Patrono di Castelvetrano”, con la collaborazione della scuola di danza di Rossana De Nunzio.

Alle ore 21.30 Villa Comunale Regina Margherita Spettacolo di danza a cura del gruppo “Luce ed Ombre”. Lunedì si celebra la natività del Santo Patrono a

cominciare dalle ore 09.00 con la celebrazione eucaristica. Alle ore 19.00 la santa messa presieduta dal Vescovo di Mazara concelebrata dai presbiteri della città.

Alle ore 20.30 il neo sindaco l’avvocato Giovanni Lentini consegnerà le chiavi della città al Santo Patrono. Poi la tanto attesa processione del Santo per le vie cittadine. Infine alle 21,00 presso la Villa comunale attigua alla Chiesa spettacolo musicale con il Gruppo Laura Calia e i Dioscuri. Alla fine i

tanto attesi giochi pirotecnici.