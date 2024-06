di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2024-06-23

(ph. tratta da video gds.it)

Tragico incidente sulla Palermo-Sciacca, muoiono un bimbo di 16 mesi e una ragazza di 20 anni. L'impatto all'alba all'altezza di Giacalone. Nello scontro è rimasta gravemente ferita anche un'altra giovane. Chiuso un tratto della Statale. Alla guida forse una persona ubriaca.

Un bambino di un anno anni e una ragazza di venti anni hanno perso la vita in un terribile incidente avvenuto all'alba di questa mattina (23 giugno) sulla Palermo-Sciacca, all'altezza dello svincolo per Giacalone. Nell'impatto è rimasta gravemente ferita anche un'altra ragazza, trasportata in ospedale.

Una donna alla guida, secondo gli investigatori, aveva un tasso alcolemico superiore alla norma. Tutte le persone coinvolte nell’incidente erano a bordo di una Fiat Punto. Le vittime sono Selma El Mouakit, 20 anni, e il piccolo di 16 mesi Abd Rahim Gharsallah. Sulla vettura c'erano anche M. J., di 23 anni, e C. I., di 21 anni. Entrambe sono state ricoverate in ospedale, una in prognosi riservata. Le ragazze avevano trascorso la notte a Palermo e stavano tornando verso Partinico.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, che hanno chiuso un tratto della Statale 624 per consentire gli interventi e i rilievi. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati. (Fonte GdS online).