Musica, Alessandro Monteleone racconta una vera storia autobiografica nel brano "Fragili" uscito lo scorso 31 maggio

di: Publiredazionale - del 2024-06-30

E' uscito lo scorso 31 maggio il nuovo singolo di Alessandro Monteleone, giovane cantautore di origini partannesi "Fragili" che racconta una vera storia autobiografica. Nei mesi scorsi, Alessandro è stato protagonista di un'intervista rilasciata alla nostra redazione ( Ve avevamo parlato in questo articolo ).

“Fragili” è un brano scritto dall’autrice Giorgia Brunello e Alessandro Monteleone, canzone che parla del periodo difficile della vita dell’artista, diviso in due momenti: il primo in cui apprende la notizia della malattia, quindi il più difficile da affrontare, il secondo invece dove la malattia, dopo tutte le cure, si risolve.

È da lì che inizia la mia rinascita -spiega Alessandro- vedo la vita in tutt’altro modo, la voglio vivere con libertà e spensieratezza, senza avere restrizioni e come dice il testo, “voglio innamorarmi della vita, ballare con i piedi nudi sulla spiaggia, guardando al futuro perché un futuro c’è”.

Il video è stato girato nel poliambulatorio AestMed della dottoressa Oriana Maschio, che si è offerta con grande cuore per questa storia toccante ad interpretare questo ruolo importante. Diciamo che la parte più bella è il sorriso dell’artista e il grande abbraccio per il bellissimo esito. Parliamo di una storia vera.

L’idea di questa scena è stata studiata dalla Manager dell’artista Maria Totaro che crede fermamente nelle mie potenzialità.

Regia di marco D’Andragora. Produzione Jericho Studios per la MMline Production Records. “Fragili” è stata prodotta da Vittorio Conte (Arrangiatore, musicista, compositore e produttore con due dischi d’oro all’attivo).

Alessandro Monteleone ha 22 anni e vive in un paese in provincia di Brescia. Si è diplomato all’istituto Aeronautico “Antonio Locatelli” di Bergamo nel 2020 e si è specializzato come Sound Designer nel 2023. Alessandro ha la passione per il canto fin dal piccolo, inizia subito a prendere lezioni e continua regolarmente da 4 anni. Nel 2017 partecipa al suo primo programma televisivo “Circus Junior” dove arriva fino alla semifinale. In questi ultimi anni sono cambiate tante cose, dopo la perdita del nonno, persona a cui era molto legato, nel 2020 ha dovuto affrontare una grande battaglia, una malattia oncologica che l’ha portato a fare dei cicli di chemioterapia.

Dopo aver lottato per tanto tempo, anche se i dovuti controlli continuano, è felice di dichiarare di aver vinto e superato questo grande ostacolo che la vita gli ha posto di fronte, e di essere rinato più forte di prima, grazie al supporto della sua famiglia ma anche all’amore che ha per il canto e per la musica in generale. Durante tutto questo periodo ha continuato a sognare e lavorare per inseguire il suo sogno. Nel 2023 Alessandro conosce in un contest televisivo il Rising Voice la Discografica e Manager Maria Totaro dove firma un contratto discografico con la stessa che gli ha ridato tanta voglia di vivere e di inseguire ancora di più il suo sogno.

LINK PROFILO INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/alexmontino?igsh=eTc3OGNteDdpanJl&utm_source=qr

LINK PROFILO FACEBOOK:

https://www.facebook.com/AlessandroMonteleoneOfficial