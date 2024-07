Marinella, Christian Carrara e operai dell'azienda di famiglia ripuliscono lo spartitraffico in direzione Pineta

di: Redazione - del 2024-07-03

Tanti i problemi che toccano da vicino la nostra Castelvetrano, e tra questi c’è sicuramente quella del decoro urbano, un problema che va risolto anche con l’aiuto dei cittadini che vogliono spendersi attivamente.

Un esempio è quello di Christian Carrara, ragazzo appena ventenne, e la sua azienda di famiglia, la Geolive.

Nelle giornate di martedì e mercoledì Christian insieme all’aiuto di alcuni suoi operai ha provveduto a pulire il noto spartitraffico bianco, direzione Pineta, che divide la via Pindaro e la via Pitagora. Parliamo di una zona molto trafficata, sopratutto dai turisti.

Sono state rimosse le erbacce che sovrastavano lo spartitraffico, sono stati potati gli alberi di ulivo che non permettevano più il passaggio ai pedoni, è stata rimossa la spazzatura, sono state sistemate alcune mattonelle fuori posto e sono state persino tappate 3 buche pericolosissime che avevano bucato diverse gomme.

Christian ci riferisce che è stato un lavoro duro, pesante ma che alla fine lo ha lasciato soddisfatto, perché vedere che le persone possono finalmente passeggiare o sedersi sulle panchine senza impedimenti da parte di ostacoli è un qualcosa che mi rende fiero.

Inoltre porge i ringraziamenti al nostro sindaco Giovanni Lentini per la sua immediata disponibilità nel permettere questa pulizia e per l’interesse mostrato giornalmente con delle chiamate per sapere come andavano i lavori, i ringraziamenti di Christian vanno anche ai suoi operai che lo hanno aiutato, Michele, Vito, Gianfranco, Piero, Dario e Peppe.

Il sogno di Christian, cosi come quello di tutti i ragazzi castelvetranesi, è quello di vedere Castelvetrano tornare a splendere, e il cambiamento passa anche da questi piccoli gesti.