Il ricordo di un'ex alunna del prof. Ferruccio Centonze a vent'anni dalla scomparsa

di: Redazione - del 2024-07-01

A 20 anni dalla scomparsa il ricordo del Prof. Ferruccio Centonze da parte dell'ex alunna Giovanna Casapollo.

"A volte, accarezzando i vecchi libri che giacciono silenziosi da anni nella libreria, la mia mano e il mio sguardo si soffermano su quello che un tempo mi aveva fatto sognare. Quel libro, con una dedica personale che mi aveva inorgoglito, risvegliava in me l’ammirazione per il mio professore di francese, Ferruccio Centonze, che aveva saputo instillare in me l'amore per la scrittura.

Oggi, nel ventesimo anniversario della sua scomparsa, non posso fare a meno di ricordare la sua straordinaria personalità, la sua maestria nella scrittura e la sua incomparabile capacità di insegnamento, il suo essere un eccellente autore di testi teatrali. Rivedo quell’uomo affascinante che, con la sua verve, riusciva a catturare l'attenzione della sua scolaresca, raccontando un mondo in cui era stato protagonista sia come giornalista che come scrittore.

Grazie alle sue parole, noi ragazze imparavamo a scoprire una realtà che allora ci appariva ricca di mistero. Lui sapeva svelarla, rendendola comprensibile agli occhi di chi si affacciava per la prima volta alla vita. Ricordo ancora con affetto gli autori francesi che ci facevano sognare e ci facevano sentire, per la prima volta, donne moderne in un mondo che si affacciava alla modernità.

Ferruccio Centonze non era solo un insegnante, ma un vero e proprio mentore che ha saputo lasciare un'impronta indelebile nei suoi allievi e nella comunità castelvetranese, trasmettendo loro il potere e la bellezza della scrittura e della conoscenza".