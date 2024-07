La “Merano Pop Symphony Orchestra” a sostegno della vita al Parco archeologico di Selinunte

di: Comunicato Stampa - del 2024-07-04

Il prossimo 19 Luglio 2024, alle ore 21.00, in uno scenario unico della nostra terra quale il Parco Archeologico di Selinunte si terrà un particolare concerto dove parte del ricavato andrà a sostegno del reparto di RadioterapiaOncologica dell’Ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo.

Il concerto che ha come testimone diretto la cantautrice Francesca Impallari, conosciutissima artista Castelvetranese, sarà tenuto dalla “Merano Pop Symphony Orchestra” diretta dal Maestro Roberto Federico e la Special Guest della serata sarà Martina Pagliarello che presenterà il suo CD “Odissey”, produzione musicale di Gaspare Federico, con la prestigiosa etichetta discografica “Azzurra Music”.

La “Merano Pop Symphony Orchestra”, affermata realtà orchestrale del Trentino Alto Adige, in occasione del suo decennale dalla nascita, porterà in Sicilia le proprie note musicali. Negli anni ha accompagnato prestigiosi cantanti come: Michele Zarrillo, Audio Due, Red Canzian, Marcella Bella, Silvia Mezzanotte, Dody Battaglia, Annalisa Minetti e tanti altri.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale “MusicArtculture” di Francesca Impallari, con la compartecipazione del Parco archeologico di Selinunte, è sostenuto dal mondo dell’associazionismo e dei club service e rientra nell’ambito degli spettacoli solidali del circuito “Progetti del cuore".