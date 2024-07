Il lettore scrive: "Agricoltori presi in giro. Non possiamo irrigare"

di: Redazione - del 2024-07-04

Riceviamo e pubblichiamo una nota di un agricoltore castelvetranese Giuseppe Prinzivalli, che segnala una situazione incresciosa che non è stata ancora risolta e che riguarda la mancata irrigazione di molti terreni.

"Sono un agricoltore "incazzato" e avvilito causa il menefreghismo decennale della politica prima provinciale e poi quella regionale verso il nostro comparto. Siamo giunti a luglio ed ancora in molte zone non è possibile irrigare. Causa la continua rottura delle condotte dovuta alla messa in pressione delle stesse.

Mi chiedo: ma questi lavori non si possono iniziare a fare nel mese di marzo? Chi ci risarcirà dei danni causa la mancata irrigazione? Oltre al danno anche la beffa, perché oltre ad avere l'acqua contingentata causa siccità, quella delle dighe (vedasi Trinità) viene sversata a mare. Non è che ci prendono per scemi?? Mi viene il dubbio che forse lo siamo. Grazie mille per l'attenzione".