Il castelvetranese Pietro Spanò dalla Folgore alla Nissa in serie D

di: Redazione - del 2024-07-04

Era già nell'aria mancava solo l'ufficialità che è arrivata nella giornata di oggi, il centrocampista castelvetranese Pietro Spanò, classe 2006, dopo la stagione disputata con la maglia della Folgore, totalizzando 15 gare da titolare e realizzando due reti è ufficialmente approdato alla Nissa in serie D alla corte del tecnico Nicola Terranova.

La Nissa lo annunciato dalla propria pagina social: "Un giovane talento dalle grandi prospettive che vanta anche una convocazione nella Nazionale Dilettanti. Lui è Pietro Spanò, classe 2006, mezzala sinistra, da oggi un nuovo giocatore della NISSA! Il giovane ha firmato in mattinata il contratto che lo lega alla società biancoscudata, alla presenza del diesse Ernesto Russello che crede molto nelle sue potenzialità.

Pietro la scorsa stagione ha giocato con la Folgore Castelvetrano, collezionando 15 presenze da titolare. In precedenza ha militato per quattro stagioni nelle giovanili del Palermo, facendo tutta la trafila.

“Essere stato scelto da una società prestigiosa come la Nissa - ha detto Pietro visibilmente emozionato dopo la firma - e’ per me motivo di orgoglio. Una grande opportunità che voglio sfruttare al massimo. Sono pronto a mettermi al lavoro agli ordini di mister Terranova, non vedo l’ora di cominciare questa grande sfida”.

Pietro Spanò è stato senza alcun dubbio uno dei migliori giovani protagonisti lo scorso anno nella salvezza della Folgore in un progetto che ha portato anche alla conquista del terzo posto nella graduatoria indetta dalla FIGC per quanto riguarda la valorizzazione dei giovani.