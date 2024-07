“Passaggio della Campana” per il Lions Club di Castelvetrano. Il prof. Giacomo Elia nuovo presidente

di: Comunicato Stampa - del 2024-07-05

Domenica 30 giugno si è svolta presso il Baglio Trinità la tradizionale conviviale del “Passaggio della Campana” del Lions Club di Castelvetrano, con le consegne tra il Presidente uscente Dott. Salvatore Monteleone ed il Presidente entrante il Prof. Giacomo Elia.

La cerimonia si è aperta leggendo i saluti del Governatore del Distretto 108YB Daniela Macaluso oltre a quelli di tutte le autorità lionistiche presenti.

Il Sindaco Giovanni Avv.to Lentini, già socio del L.C. di Castelvetrano; Don Nicola Marcello Patti, Vicario nella Forania di Castelvetrano e Parroco dell’Unità Pastorale di Campobello di Mazara hanno salutato i presenti e ringraziato per l'invito sottolineando l'importanza della collaborazione tra associazioni e enti pubblici ed ecclesiastici affinchè si possa migliorare la qualità della vita e promuovere iniziative sociali e culturali incisive.

Erano presenti in sala anche i rappresentanti dei Club Service e delle Associazioni del territorio con i quali il L.C. di Castelvetrano ha collaborato durante l’anno. Successivamente, si è svolta la cerimonia di affiliazione di quattro nuovi soci, Vincenzo Dott. Pisciotta, Maria Cristina Torrente, Giovanni Paolo Dott. Tumminello e Giuseppe Dott. Vaiana.

Il Cerimoniere Gian Vito Arch. Luppino ha letto i cv dei nuovi soci ed il codice dell’Etica Lionistica, poi ha consegnato ad ognuno di loro il certificato di affiliazione ed il guidoncino. Il Presidente Salvatore Dott. Monteleone li ha accolti con parole di stima, evidenziando il loro merito nell'entrare a far parte del club, ringraziando i soci sponsor.

Durante la cerimonia, sono state conferiti due Melvin Jones Fellow (la più alta onorificenza lionistica per la dedizione al servizio umanitario), al consigliere Maurizio Frangiamore per aver curato il Service sulla Sicurezza Stradale ed al Segretario Francesco Ciravolo per il supporto al LC.

Per quanto riguarda il tema di studio internazionale “Changing The World” (cambiare la comunità per cambiare il mondo), promosso dalla Presidente Internazionale Lions Patti Hill, il LC di Castelvetrano ha incontrato tutti i discenti delle classi 4^e 5^ degli Istituti di istruzione secondaria superiore del territorio sposando il progetto “Energy School” dell’azienda Energia Italia dell’Ing. Battista Quinci. Ne è nata un’iniziativa sociale di promozione e diffusione del cambiamento e della sostenibilità sul territorio,

dando la possibilità agli studenti di capire che hanno la possibilità di progredire nel loro futuro lavorativo anche nel loro territorio natio. A tal proposito è stato offerta ai vincitori del concorso indetto

sulla tematica data, la possibilità di effettuare uno stage formativo della durata di un mese presso l’Azienda Energia Italia sita nel Comune di Campobello di Mazara.

Le studentesse del Liceo Scientifico M. Cipolla di Castelvetrano Siria Pellegrino e Irene Pia

Anselmi sono state premiate per il loro elaborato dal Presidente uscente Salvatore Monteleone, dal Presidente entrante Giacomo Prof Elia e dal Segretario Francesco Ciravolo.

Il Presidente Salvatore Dott. Monteleone ha poi preso la parola per il suo discorso di chiusura, ringraziando le autorità e i soci per la partecipazione alla sessantatreesima Charter Night e Passaggio

della Campana. Ha desiderato inoltre di consegnare ai soci che si sono distinti nell’A.S. 2023-2024 con degli Attestati di Benemerenza donati al Tesoriere Francesco Dott. Manuguerra; al Cerimoniere Gian Vito Arch. Luppino; al Consigliere Nino Cervellione; ai Consiglieri Ing. Taddeo ed Ing. Putrone; al

Tesoriere Distrettuale Tommaso Dott. La Croce; Al Presidente di Zona 6 Elia Dott. Maggio; al Presidente di Circoscrizione2 Gaspare Dott. Buscemi; al Past Governatore e Direttore Centro Studi E. Grasso.

Poi il Presidente uscente ha elencato i numerosi servizi realizzati durante il suo mandato, tra cui: “zaino sospeso”; donazione libri per il “concorso nazionale del miglior lettore”; “Changing The World”; “salviamo le api” e “m’illumino di meno” con i ragazzi dell’ITG di Campobello di Mazara, “Raccolta occhiali usati” con ben 751 occhiali a cura del Cerimoniere Gian Vito Arch Luppino; “Festa dei Nonni” e “Miti e Tradizioni Popolari” per gli anziani in comunità alloggio oltre al “Banco Alimentare” insieme

ai ragazzi del Leo Club di Castelvetrano; “Donazione calendari al carcere di Castelvetrano” a cura del GST Vito Avv. Signorello; raccolta fondi per la donazione di un “Cane Guida” ad un ipovedente e consegna di nuove tende ignifughe a scuola a cura del Consigliere Nino Cervellione; “Screening Vista” a cura del Consigliere Giampiero dott. Triolo; “Screening Diabete” e “Viva Sofia” con il corso gratuito BLSD a cura dello Stesso Presidente uscente; donazione di buoni pasto agli studenti meno abbienti a cura del socio Leonardo Parisi; donazione al Parco Archeologico di Segesta per il ripristino delle staccionate parapedonali andate distrutte con l’incendio; Creazione della nuova Mappa del Parco

Archeologico di Selinunte a cura dei soci Ing. Taddeo ed Ing. Putrone.

Il Neo Presidente Giacomo Prof Elia ha presentato il programma per il prossimo anno lionistico e ha partecipato allo scambio della pin con il presidente uscente, stessa cosa il Neo Segretario Vito Avv.to Signorello con il Segretario uscente Francesco Ciravolo; il Neo Tesoriere Leonardo Parisi con il

Tesoriere uscente Francesco Dott. Manuguerra ed il Neo Cerimoniere Nicola Agola con il Cerimoniere uscente Gian Vito Arch Luppino.

A conclusione dell’intervento, il Neo Presidente ha salutato i nuovi soci, garanzia della continuità operativa per i service pluriennali ma, anche fucina di nuovi progetti, ed ha rivolto un particolare ringraziamento ed un saluto affettuoso a tutti gli amici Presidenti che lo hanno preceduto ed a tutti i soci che hanno messo la loro passione e generosità al servizio della attività del Club raggiungendo eccellenti risultati.

Al termine della piacevole serata l’applauso dei presenti in sala ha ringraziato il Presidente uscente per il lavoro svolto ed i successi ottenuti e augurato al Presidente entrante e a tutto il nuovo Consiglio Direttivo un anno di proficuo lavoro nel segno del Lionismo. WE SERVE.