Salemi, festa conclusiva “Disability Spazio Lab – Un mondo di sport” 7° edizione

di: Comunicato Stampa - del 2024-07-07

Presso il parco San Ciro di Salemi si è conclusa la 7° edizione del progetto “Disability Spazio Lab – Un mondo di sport”. È stato un anno arricchente e formativo nel quale abbiamo dimostrato che nel nostro territorio è possibile sperimentare tantissimi sport coniugando integrazione sociale ed attività sportiva, favorendo un nuovo percorso di inclusione.

Lo sport non è soltanto un passatempo ma un valore universale, in grado di contrastare il pregiudizio e lo stigma sociale. A tal proposito la dott.ssa Paola Gandolfo presidente dell’associazione afferma che: "Per noi la disabilità non è assistenza ma protagonismo dove ognuno può esprimere le proprie qualità, risorse e punti di forza nel segno di una vera partecipazione attiva".