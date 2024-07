Folgore, mercato in fermento. Tante le trattative portate avanti dal duo Calamia-Cavataio

di: Redazione - del 2024-07-10

La Folgore si muove sul mercato per creare un organico che possa tranquillamente disputare il prossimo campionato d'Eccellenza, così come dichiarato dallo stesso tecnico, rinconfemato, Filippo Cavataio. L'allenatore mazarese di concerto con il nuovo direttore sportivo Renzo Calamia cerca quei profili che possono fare al caso e sul versante Mazara 46, di cui le cronache locali non dicono un gran bene per il presente, la società rossonera prova a chiudere diverse trattative.

E' vicinissimo il ritorno di Baldo Murania, calciatore castelvetranese che dopo l'inizio di stagione con i rossoneri a dicembre si è trasferito a Mazara. Nomi per l'attacco sono anche quelli di Mario Erbini, Angelo Rosella e Michele Perrone, attaccanti anche loro in forza fino ad aprile nei giallorossi mazaresi.

In porta pare in dirittura d'arrivo la trattativa con Dennis Sansone classe 2002 che avrà l'arduo compito di assumere l'eredità lasciata da Giorgio Pizzolato, da poco approdato al San Vito lo Capo.

Per quanto riguarda le riconferme, 3-4 calciatori della scorsa stagione rimarranno in rossonero: l'esterno 2005 Giuseppe Tarantino rimarrà in organico. Altro under che piace molto a Cavataio è Daniele Ala. Trattativa di riconferma avviata anche per Maniscalco e Cinquemani. Per la difesa piacciono Barbero e Giardina, che attendono però notizie che giungono da Marsala. Ferraù e Pace sono invece possibili obiettivi per il centrocampo.

Società rossonera che ha lanciato attraverso i social uno stage per i nati dal 2005 al 2009, con l'intento chiaro di poter impiantare anche un settore giovanile. Avviata la campagna abbonamenti. Il club rossonero intanto opera quotidianamente per la manutenzione del manto erboso del Paolo Marino in un momento di crisi idrica.