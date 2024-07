Crisi idrica, continuano le perdite, ultima in contrada Seggio. L'ing. La Barbera: "Tutta la rete da sostituire"

di: Redazione - del 2024-07-10

L'ultimo caso è avvenuto in contrada Seggio, zona notoriamente dedicata all'agricoltura, e riguarda la rottura della condotta idrica che porta, in un periodo di grave crisi, ad un paradossale spreco di acqua. Ai nostri microfoni l'ingegnere Mariano La Barbera, funzionario dirigente della condotta di bonifica Agrigento 3, che ci spiega come la condotta, per usare un eufemismo, "fa acqua da tutte le parti".

"I guasti dipendono purtroppo da un sistema idrico di distribuzione del prezioso liquido che da 37 anni serve il territorio. Gli operai - dice l'ing Mariano La Barbera - giornalmente sono al lavoro per riparare i vari guasti. Quotidianamente - continua lo stesso ingegnere - vengono resi noti dagli stessi proprietari dei terreni serviti dal consorzio di bonifica Agrigento 3 mediamente tre guasti al giorno, che cerchiamo di tamponare e risolvere con il nostro personale. E' tutta la rete che dovrebbe essere sostituita per evitare questi sprechi di acqua. Con il furto - conclude La Barbera - che abbiamo avuto ed i danni subiti non è stato facile accontentare tutti i proprietari ma speriamo di riuscirci presto".