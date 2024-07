Marinella, danneggiata aiuola intestata a Biagio Noto, giovane deceduto prematuramente

di: Redazione - del 2024-07-09

Da quasi due anni il giovane Biagio Noto, ragazzo molto conosciuto a Castelvetrano è scomparso per via di un'emorragia cerebrale e la famiglia ha adottato un'aiuola a lui dedicata. Il padre di Biagio ogni giorno cura lo spazio in memoria del figlio.

La scorsa notte alcuni balordi hanno danneggiato l'aiuola. Un gesto vile in uno spazio dedicato allo sfortunato ragazzo deceduto prematuramente. Con grande forza di volontà il genitore di Biagio ha rimesso tutto al suo posto.