Castelvetrano, giovedì 18 luglio seduta del Consiglio Comunale. Ecco l'ordine del giorno

di: Redazione - del 2024-07-15

Il neo presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano, Mimmo Celia ha convocato una seduta consiliare che inizierà alle 9:30 del prossimo giovedì 18 luglio. Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1. “Tassa sui rifiuti ( T.A.R.I.) – Approvazione piano economico finanziario 2024 – 2025 e relative

tariffe per l’anno 2024";

2. “Modifica ed integrazione del Regolamento per la rateizzazione e la compensazione delle entrate Comunali";

3. “Relazione ex art. 30D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 – Verifica periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. – Ricognizione al 31.12.2022”;

4. “R.G. n. 151/2022 – Sentenza n. 607/2023 emessa dal Tribunale di Marsala – Lo Sciuto

Baldassare + 1 n.q. di genitori di L.A. c/ Comune di Castelvetrano. Presa d’atto e riconoscimento

debito fuori bilancio”;

5. “R.G. n. 94/2023 – Sentenza n. 8/2024 emessa dal Giudice di Pace di Castelvetrano – Cossentino

Francesca c/ Comune di Castelvetrano. Presa d’atto e riconoscimento debito fuori bilancio.”