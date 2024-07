Castelvetrano, il Sindaco nomina squadra di esperti a titolo gratuito

del 2024-07-15

Nella giornata odierna il sindaco di Castelvetrano avv. Giovanni Lentini ha provveduto a nominare, alcuni esperti a titolo gratuito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Si tratta di collaboratori che daranno al sindaco e all’amministrazione comunale quell’apporto personale e diretto, derivante dalle loro capacità, dalle loro esperienze e dalla loro adeguata professionalità, in alcune materie connesse all'attività propria del Sindaco che attraverso il conferimento di tale incarico punta a dare maggiore impulso a tutti i molteplici e complessi compiti (gran parte dei quali ad altissimo contenuto specialistico) assegnategli dall'Ordinamento degli Enti locali.

L'individuazione dei soggetti a cui è stato conferito l'incarico di esperto si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario e non è soggetto a nessun sindacato, trovando limiti esclusivamente nel dettato dell'art. 14 comma 3 della L.R. 7/ 1992.

Gli esperti sono: L’ing. Giuseppe Taddeo che si occuperà di manutenzione delle infrastrutture civili, l'ottimizzazione della destinazione funzionale immobili comunali e la predisposizione dei bandi di concorso di idee in materia di urbanistica ed edilizia;

l’ing. Pietro Vella che si occuperà di costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili ed attività ad esse connesse del Comune di Castelvetrano;

La prof.ssa Vitalba Maria Ingrassia si occuperà di curare i rapporti e i progetti con le istituzioni scolastiche promuovendo il coinvolgimento delle scuole nel programma di cittadinanza attiva;

La signora Ada Di Maio che si occuperà di curare i rapporti con i cittadini, le istituzioni, e l’organizzazione degli uffici e del personale;

La ragioniera Lina Stabile che si occuperà di l'individuazione bandi regionali, nazionali ed europei per finanziamenti e contributi per opere e servizi di interesse comunale e supporto alla formulazione della domanda e dei documenti tecnico-amministrativi del Comune di Castelvetrano;

Il signor Nino Centonze che sarà esperto del Sindaco per l'individuazione e la promozione di eventi di intrattenimento, artistici, sportivi e culturali ed l'elaborazione del percorso dei saperi e dei sapori nonché per la promozione di prodotti locali del Comune di Castelvetrano;

La dott.ssa Giuseppa Priolo che sarà esperta del Sindaco negli ambiti inerenti la formazione e la partecipazione a progetti ed azioni per il contrasto agli atti di violenza in famiglia, nei rapporti di coppia e per il contrasto alla violenza di genere oltre alla formazione e partecipazione a progetti finalizzati all' espiazione della pena con la esecuzione di servizi sociali ed integrazione degli immigrati;

L’arch. Angelo Centonze che sarà l’esperto del Sindaco per il miglioramento del decoro e dell'arredo urbano nonché il recupero delle aree abbandonate e la cura della forestazione urbana del Comune di Castelvetrano;

Il signor Ernesto Musiari che si occuperà di l'individuazione strumenti di supporto tecnico e finanziario da parte dell'amministrazione regionale e statale per l'esercizio delle funzioni comunali ed i servizi e le opere da rendere alla città.