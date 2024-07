Contributi regionali per eventi ad alcuni comuni della provincia di Trapani

di: Redazione - del 2024-07-16

Contributi per iniziative di carattere sociale, economico e culturale finalizzate al rafforzamento della coesione sociale del territorio. Sono quelli destinati dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2024 e che sono assegnati ad alcuni comuni della provincia di Trapani.

Alla rielaborazione ha apportato il contributo politico, da deputato, l'ex onorevole Nicola Catania in condivisione con il gruppo parlamentare FdI all'Ars.

L'auspicio che anche Castelvetrano in futuro possa beneficiare di tale contributi. Di seguito i comuni trapanesi beneficiari dei contributi:

12 mila euro al comune di Calatafimi Segesta per evento Calatafimi tra cultura e tradizioni

13 mila euro al comune di Campobello per evento Nocellara Expò

12 mila euro al comune di Castellammare per evento I love Castellammare

15 mila euro al comune di Custonaci per evento Custonaci, memorie e futuro

5 mila euro al comune di Erice per la festa Maria SS di Custonaci

4 mila euro al comune di Favignana per Egadi Pride

6 mila euro al comune di Paceco per evento Macararo

7 mila euro al comune di Pantelleria per evento Tradizioni popolari e religiose

15 mila euro al comune di Partanna per la sagra della cipolla

9 mila euro al comune di Poggioreale per la Magia del Natale 2024

10 mila euro al comune di Santa Ninfa per la Sagra del pane cunzatu

10 mila euro al comune di Trapani per "Il corallo anima di Trapani"

10 mila euro al comune di Valderice per Promozione musica folk

6 mila euro al comune di Petrosino per l'evento Petrosino di mare e di vino

11 mila euro al comune di Misiliscemi per l'evento Meteore music fest

5 mila euro al comune di Mazara per la festa di San Vito.