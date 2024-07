Morto Vito Nicastri, l'imprenditore dell'eolico soprannominato il "signore del vento"

di: Redazione - del 2024-07-16

È morto stamattina l'imprenditore alcamese Vito Nicastri, noto come il “Signore del vento” per via dei numerosi investimenti nell'eolico in Sicilia.

Vito Nicastri, 68 anni, lottava da tempo contro un tumore, era ricoverato da alcune settimane nel reparto di oncologia dell’Ospedale Cervello di Palermo, dove stamani è deceduto.

Nel 2018 Nicastri venne arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni. In primo grado fu condannato, per poi venire assolto in appello e infine di nuovo assolto in Cassazione nel dicembre 2023.

Nel 2020 per una vicenda di mazzette a funzionari regionali era stato condannato a 12 anni di reclusione.