Opera di pulizia e decoro da Castelvetrano a Triscina senza sosta. La nota del sindaco Lentini

di: Comunicato Stampa - del 2024-07-16

Dalla pagina Facebook il sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini comunica l'opera di pulizia che ha coinvolto gli operatori dell'Esa ma anche cittadini e volontari.

"Il recupero di Piazza Giovanni Paolo II (ex Villa Quartana) di Triscina è il frutto di sinergia tra il Comune di Castelvetrano, il Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale all’agricoltura, tramite il Servizio territoriale di Trapani, e cittadini volontari che hanno da sempre a cuore le sorti della borgata, primo tra tutti Ivan Lombardo che è stato un riferimento prezioso per queste azioni di risanamento. Grazie a loro si è reso possibile un intervento capillare - ancora in corso - che non si vedeva da anni, perché oltre a bonificare e diserbare l’area prospiciente il teatro e i giochi per i bambini, si è provveduto a bonificare (in parte ancora da completare) tutta l’area sottostante che era diventata ricettacolo di qualsiasi tipo di rifiuto, anche pericoloso per la presenza di siringhe e bottiglie di vetro rotte, addirittura erano presenti diverse baracche che in passato ospitavano extracomunitari, senza le più minime condizioni igienico sanitarie. Si è provveduto a riparare i cancelli per evitare che tutto ciò si possa ripetere e altri nuovi cancelli saranno installati prossimamente.

Non riusciamo a comprendere come mai in questi anni nessuno si sia mai accorto della vergogna che si perpetrava in questa area, in una delle più frequentate località balneari della Sicilia. Noi siamo a lavoro per tutti voi, non fateci mancare la vostra collaborazione"