Folgore, vicinissimo il ritorno di Mario Erbini

di: Redazione - del 2024-07-16

Mario Erbini sarà un calciatore della Folgore. L'indiscrezione da ambienti vicino al club rossonero che danno per certo il ritorno del 33enne attaccante mazarese già in rossonero nella stagione 2016/2017 proprio quando i rossoneri di mister Terranova vinsero i playoff promozione approdando in D.

Erbini è un calciatore fortemente voluto dal direttore sportivo Renzo Calamia. Dopo Bertoglio, Baiata e Murania, l'arrivo del forte attaccante arricchisce la rosa in attesa di altri colpi.