Messina Denaro, le chiavi e quell'incontro con l'amante a Mazara. Scatta il blitz per individuare il covo

Da stamani all'alba, gli agenti dello SCO della Polizia di Stato ed i carabinieri del Ros sono impegnati nell'individuazione del covo di Matteo Messina Denaro in suo possesso prima dell'arresto.

La Dda di Palermo, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, ha disposto la perquisizione e il controllo di tutti i garage del complesso residenziale a Mazara del Vallo in via Castelvetrano 45/C.

Si sta cercando di verificare se alcune chiavi trovate al latitante e ai suoi fiancheggiatori aprano appartamenti e locali della struttura.

Secondo quanto scrive Ansa.it: "Dopo l’arresto del capomafia e dopo aver individuato l’Alfa con cui il boss ricercato si spostava, gli investigatori hanno ripassato al setaccio le riprese e analizzato le celle agganciate dal suo cellulare scoprendo che in una occasione il capomafia e la sua amante, Lorena Lanceri, attualmente detenuta e condannata a 13 anni per mafia, si erano dati appuntamento in un luogo vicino Mazara. Nelle immagini si vedono le loro auto attraversare la visuale di una videocamera e comparire sotto un altro occhio elettronico un’ora dopo".