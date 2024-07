Automobilismo, il giovane Giuseppe Guirreri entra negli Young Driver di Lamborghini

di: Redazione - (fonte: Siciliamotori.it) - del 2024-07-18

(ph. giuseppeguirreriofficial.it)

Prosegue la crescita del giovane pilota di Santa Margherita di Belice, Giuseppe Guirreri, che dopo un avvio di carriera che lo ha già fatto esordire in circuiti importanti è stato ufficializzato tra i piloti degli Young Driver Programs di Lamborghini Squadra Corse.

Il pilota siciliano, alla sua seconda stagione in auto, la prima per lui nel Lamborghini Super Trofeo Europa, fa adesso parte dei Super Trofeo Junior Drivers.

“Sono davvero felice di entrare a fare parte degli Young Driver Programs – ha commentato Guirreri – Per me si tratta di un importante riconoscimento ed un’opportunità di crescita, ma anche di un importante biglietto da visita. Per questo ringrazio Lamborghini Squadra Corse e tutti coloro che mi hanno dato e mi danno fiducia“.