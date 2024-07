Folgore è tempo di raduno, lunedì tutti in pineta. Vicinissimo il castelvetranese Galfano

di: Redazione - del 2024-07-20

Lunedì la Folgore aprirà ufficialmente la sua stagione con l'avvio della preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Mister Cavataio ha dato appuntamento a tutti gli atleti che hanno firmato lunedì 22 luglio di mattina per un programma settimanale che vedrà i rossoneri lavorare in pineta nella cornice dell'area attrezzata in zona Trinità Delia a Castelvetrano.

Rimane molto attivo il direttore sportivo Renzo Calamia che ha chiuso un'altra trattativa portando il ventenne castelvetranese Gaspare Galfano in rossonero. Vicinissimo sembra ormai a giocare con la Folgore anche l'esperto difensore Gino Giardina. Riconferma arrivata per l'attaccante mazarese Flavio Gancitano, giunto a Castelvetrano lo scorso anno a dicembre.

La Folgore è alla ricerca di qualche centrocampista, specialmente un play che prenda in mano la regia della squadra. Non si esclude che nonostante gli arrivi in porta di Sansone e Giordano, i rossoneri non optano per prendere un altro estremo difensore.

La presidentessa Barraco ed i dirigenti sono a lavoro su tanti versanti, logistici ed economici per giungere pronti alla partenza nel campionato di Eccellenza.