Volo di oltre 30 metri all'interno di un condominio a Castelvetrano. Morta una donna. Carabinieri sul posto

Un volo di oltre 30 metri dalla tromba delle scale di un palazzo situato in via Garibaldi a castelvetrano. A perdere la vita una donna tra i 40 e 50 anni di età di cui non sono al momento note le generalità. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o se sia accaduto un evento accidentale che ha causato la caduta della donna. Sul posto i carabinieri di Castelvetrano che hanno visionato le immagini delle video camere di sorveglianza del condominio in cui la donna non abitava. Si attende il medico legale per i rilievi del caso.