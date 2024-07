IV edizione “L’olio delle contrade selinuntine”, aziende del territorio nella guida Slow Food

di: Comunicato Stampa - del 2024-07-23

Si è svolta nell’impareggiabile cornice dell’agriturismo “Case di Latomie” a Castelvetrano un’interessante manifestazione organizzata dalla condotta Slow Food Castelvetrano e Agro Selinuntino in collaborazione con l’associazione Asprol Selinunte e i selezionatori olio guida Extravergini d’Italia Slow Food e l’I.R.V.O.-Istituto Regionale Olio e Vino che ha anche concesso il gratuito patrocinio.

La serata è iniziata con una prova d’assaggio dei campioni di olio selezionati per il concorso oleario cui sono stati aggiunti quelli delle aziende del territorio presenti nella guida Slow Food 2024.

Successivamente il Dr. Franco Saccà, coordinatore per la Sicilia Occidentale degli assaggiatori ha presentato l’edizione 2024 della guida; sono stati consegnati gli attestati di presenza nella Guida agli extravergini Slow Food 2024 alle aziende agricole presenti alla manifestazione: Amabile Stefano,

Centonze Antonino, Lombardo Francesco, Magnus Siculus, Terre di Temetra e Turnaturi Francesca; alle altre aziende del circondario non intervenute l’attestato verrà inviato per posta .

Quindi è stata la volta del Dr. Francesco Lo Grasso, funzionario della Regione Sicilia, capopanel e presidente della giuria a fornire tutti i dettagli sull’attività svolta nell’esame dei 51 campioni dando un giudizio mediamente positivo sulla qualità media degli oli selezionati in maniera assolutamente anonima per come presentati alla giuria dal comitato organizzatore .

Come da regolamento si è proceduto alla premiazione dei campioni risultati

vincitori nelle tre categorie di fruttato :

- FRUTTATO INTENSO:

1^ Classificata : Az. Agr. Carbona srl (dop Nocellara del Belice);

2^ Classificata : Az. Agr. Terre di Demetra srl (olio evo);

3^ Classificata: Az. Agr. Amabile Stefano (olio bio).

- FRUTTATO MEDIO:

1^ Classificata: Az. Agr. Lombardo Francesco ( olio bio);

2^ Classificata : Az. Agr. Turnaturi Francesca (olio IGP Sicilia);

3^ Classificata : Az. Agr. Eulivo di Antonio Massimiliano Seidita (olio evo).

- FRUTTATO LEGGERO:

1^ CLASSIFICATA : Soc. Agr. Terre di Demetra srl (olio bio)

2^ Classificata: Soc. Agr. Terre di Demetra srl (olio IGP Sicilia)

3^ Classificata : Az. Agr. Gaudioso Rosa (olio bio)

3^ Classificata : Az. Agr. Centonze Antonino (olio evo)

All’azienda agricola Centonze Antonino è stata anche assegnata una “Gran Menzione “ per la costanza nel partecipare a tutte le edizioni del concorso oleario: l’attestato ed il premio sono state consegnate a Giacomo Centonze, figlio del titolare, che rappresenta la quarta generazione della famiglia

Centonze impegnata nel comparto olivicolo.

Come da regolamento alle altre aziende partecipanti : “Gli ulivi di Gina” di Campobello di Mazara, “Aziende Agricole Asaro” di Partanna, “Bontagri” di Castelvetrano, Soc.Agr. Mulinello srl di Castelvetrano , Soc.Agr. Calissene s.s. di Partanna, è stato consegnato l’attestato di partecipazione.

Pubblico ringraziamento a tutte le aziende che hanno accettato l’invito a partecipare sia alla selezione per la guida agli extravergini Slow Food che a quella per il concorso oleario. Un ringraziamento particolare al Dr. Franco Saccà per la collaborazione prestata e al Dr. Francesco Lo Grasso per la professionalità con cui ha guidato la giuria.

Infine un ringraziamento particolare all’I.R.V.O.- Istituto Regionale del vino e dell’Olio per la concessione del gratuito patrocinio del concorso che ne ha notevolmente qualificato l’immagine.

L’appuntamento è alla fine della prossima campagna olivicola .