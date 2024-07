Operazione Hesperia, arriva la condanna per tutti gli imputati

di: Redazione - del 2024-07-23

Il Tribunale di Marsala, presieduto dal Presidente del Collegio Vito Marcello Saladino, ha condannato: Filippo Aiello alla pena di anni 5 di reclusione; Lorenzo Catarinicchia alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione; Vito De Vita alla pena di anni 6 di reclusione e 11mila euro di multa; Riccardo Di Girolamo alla pena di anni 5 e 10mila euro di multa; Stefano Putaggio alla pena di anni 7 di reclusione e 2mila euro di multa; Niccolò e Bartolomeo Maccaddino alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione.

Tutti gli imputati sono stati condannati anche alle spese processuali e al solo imputato Vito De Vita alle spese di mantenimento in carcere.

I fatti risalgono al 6 settembre 2022 quando la vasta Operazione Antimafia aveva inferto un duro colpo alle famiglie mafiose del trapanese e aveva portato all'arresto di 35 soggetti tra presunti fiancheggiatori e associati di Cosa Nostra nelle città di Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo e Campobello di Mazara e Castelvetrano, e fedelissimi dell'allora boss latitante Matteo Messina Denaro come Francesco Luppino (scarcerato tre anni prima dopo aver scontato una lunga condanna per mafia).

Le accuse contestate sono associazione di tipo mafioso, turbativa d'asta, estorsione, porto abusivo d'armi, reati in materia di stupefacenti, gioco d'azzardo, aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose.

Le parti civili hanno riguardato i Comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara, l'associazione Codici, Michele Buffa (Cantine Europa), Possente Antiracket Trapani, l'Associazione Antiracket Alcamese, e La Verità Vive di Marsala.

Le richieste di condanna avanzate dal Pubblico Ministero Francesca Dessì della Direzione Distrettuale Antimafia, erano state alla pena di reclusione di anni 5 per Filippo Aiello, anni 4 per Lorenzo Catarinicchia, anni 6 per Vito De Vita, anni 5 per Riccardo Di Girolamo, un anno e sei mesi per Niccolò e Bartolomeo Maccaddino, e la pena più severa, anni 10 di reclusione per Stefano Putaggio.

In un altro filone di indagini, maturate sempre nell'ambito dell'Operazione Hesperia, era nato il procedimento per voto di scambio elettorale politico-mafioso a Petrosino dove erano scaturite le severe condanne per entrambi imputato e coimputato a 15 anni di reclusione.