Barca dedita al “Cianciolo” affonda a Sciacca, equipaggio in salvo

di: Redazione - del 2024-07-24

(ph. Profilo Facebook Nicoló Orlando)

Una barca della marineria di Marinella di Selinunte, denominata "Franca", dedita alla pesca "a cianciolo" è affondata a largo di Sciacca. Due gli uomini dell'equipaggio sono stati tratti in salvo e sono al momento al porto di Sciacca dove stanno ricevendo le necessarie cure.

La barca è di proprietà di Nicola Orlando conosciuto come "Capitano Cola". Probabilmente per le forti mareggiate l'imbarcazione è affondata nei pressi di Capo San Marco. Dalle informazioni raccolte dalla nostra redazione, i due uomini dell'equipaggio si sono gettati in mare e sono stati soccorsi da un motoscafo. Il tutto è avvenuto in contrada Arenella tra Capo San Marco e Porto Palo pare che siano stati i bagnanti a lanciare e l'allarme.