Caretta Caretta pronta a deporre a Tre Fontane, importante il supporto dell’ambientalista Rocco Gerardi

di: Redazione - del 2024-07-26

Tre anni fa un gruppo di Tartarughe Caretta Caretta, disorientate dalla luce dei lampioni sono andate a finire in strada ed alcune di loro sono rimaste schiacchiate sul lungomare di Tre Fontane. L'ambientalista Rocco Gerardi, comunemente chiamato dagli amici "Sindaco" questa volta è riuscito a mettere in salvo una Tartaruga Caretta Caretta che ha scelto la spiaggia nelle vicinanze del lido "Al Fierro" per deporre.

Grazie all'intervento di Rocco Gerardi la zona di deposizione delle uova è stata evitata dalla puliscispiaggia. La zona per la nidificazione è stata prontamente transennata così da mettere in sicurezza la Tartaruga.