Santa Ninfa, torna con successo il Teatro Open, il sindaco Ferreri: “Serata magica”

Successo di pubblico a Santa Ninfa per la cerimonia di “restituzione alla città” del teatro all’aperto “Open”. ”Abbiamo registrato-esordisce il sindaco di Santa Ninfa Carlo Ferreri-il pubblico delle grandi occasioni. Per la comunità di Santa Ninfa è stato un momento storico ed emozionante. Ci si è riappropriati di un luogo stupendo come il teatro Open". Soprattutto i “non più giovani” si sono emozionati pensando ai ricordi di gioventù legati all’Operazione Santa Ninfa.

A seguire, applausi a scena aperta per lo spettacolo teatrale: ”MOT Istruzioni per diventare tiranno”, scritto e diretto da Giacomo Frazzitta, tenutosi presso il teatro all’aperto OPEN. Lo spettacolo di grande levatura artistica ha inaugurato la VII edizione del Sikano Fest.

“Una magica serata -conclude il sindaco Ferreri- svoltasi nella meravigliosa cornice panoramica del nostro paese, serata che ricorderemo nel tempo, grazie a tutti”.