Festival dell'anima, da Selinunte una potente preghiera per la pace

Il 28 luglio 2024, in occasione della seconda edizione del festival dell’anima, a Selinunte presso l’Hotel Admeto, si sono incontrate più di cento persone, provenienti da ogni parte della Sicilia, tutte vestite di bianco, che con gioia hanno risposto all’appello delle associazioni organizzatrici: Centro Studi Egeria ed Associazione HYPSAS ad intonare l'OM CHANTING, una potente preghiera universale di amore e di pace per tutto il mondo.

L’Om Chanting corrisponde all’Amen cristiano e riunisce tutti i sentieri spirituali in un’unica voce, che risuoni con l’intero Universo. La vibrazione sonora del mantra Om crea un campo energetico di positività per l’intera umanità e ha un grande potere di guarigione fisica e spirituale, con benefici per il sistema nervoso e per il sistema immunitario.

La sessione, durata 45 minuti, ha creato nei presenti una sensazione di leggerezza e benessere interiore che ha avuto un seguito nella cena in bianco, realizzata nel giardino dell'Hotel Admeto. Lo stupore dei presenti alla cena per l'effetto suggestivo delle musiche, accuratamente scelte, dell'illuminazione, solo al lume di candele e dell'esclusiva presenza del colore bianco hanno creato un susseguirsi di emozioni che hanno reso la serata unica ed indimenticabile.

Nell’organizzazione dell’evento si sono distinti per il loro grande impegno: l'insostituibile Orazio Torrente, Franca Maria Impallari, Debora Balsamo, Evelina Cuffaro, Giovannella Crescente, Filippo Siragusa, Francesca Bivona, Donatella Stallone e infine l’avvocato Vincenzo Basile, Attore e regista, che durante la cena a lume di candele ha recitato con grande professionalità e cura per i dettagli scenografici dell’antica Grecia, il mito di Eco e Narciso, del poeta latino Ovidio.

Presente anche il sindaco di Castelvetrano Selinunte Giovanni Lentini che con profondo entusiasmo si è unito al messaggio di Pace per la sua città, per la Sicilia e per tutto il Pianeta: “Per avviare un processo di rinascita è necessaria una sinergia tra tutti noi. Per collaborare bisogna superare le spinte individualistiche ed egoistiche, e mettere al servizio degli altri i propri talenti. Come recita il proverbio del Mali: “Se vuoi arrivare primo, corri da solo; se vuoi arrivare lontano cammina insieme”.

