Fratelli d'Italia, insediato il direttivo provinciale, Miceli e Catania soddisfatti

di: Comunicato Stampa - del 2024-01-12

Con una nota alla redazione, il Presidente Provinciale di Fratelli d'Italia, Maurizio Miceli ha comunicato il buon primo incontro dopo il Congresso, l'insediamento che ha visto una grande partecipazione degli iscritti dimostrando la volontà di strutturare ed organizzare una nuova classe dirigente politica in provincia di Trapani.

"Un’occasione di confronto ulteriore - continua Miceli - che conferma quanto già anticipato dall’esito del congresso. Un partito che vedrà due vicepresidenti quali Ignazio Drago e Paolo Torrente oltre che la nuova Segretaria, Mirella Stabile, già prima eletta in provincia come dirigente".

"Esprimo soddisfazione per come si è avvicendata questa prima fase a cui seguirà immediatamente un ulteriore incontro già la settimana prossima per procedere alla realizzazione dei dipartimenti tematici che vedranno protagonisti tanti altri iscritti che vorranno mettere a disposizione la propria competenza e professionalità nel partito e prima ancora come espressione dei territori di provenienza, commenta l’on Nicola Catania che aggiunge, “Sapevamo già che sarebbe stato un partito ampio, adesso è tempo di costruire un Grande Partito anche in virtù delle sfide elettorali che ci attendono".