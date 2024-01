Castelvetrano, nominato consulente (a titolo gratuito) l'agronomo Francesco Virzì

di: Redazione - del 2024-01-13

Nominato nei giorni scorsi dal Comune di Castelvetrano un nuovo consulente, a titolo gratuito, per la gestione del verde pubblico, l'agronomo Francesco Virzì.

Ai nostri microfoni le parole del neo consulente che si occuperà di verde pubblico: "Dopo tanti anni di attività professionale come Agronomo del territorio, mi è sembrato quasi scontato accettare con entusiasmo l’incarico propostomi dal comune di Castelvetrano di consulente per la gestione del verde pubblico. Ho sempre sostenuto le attività che implicassero il recupero di aree verdi e valorizzazione del patrimonio vegetale del territorio.

Il mio contributo - prosegue Virzì - si traduce anche in un aiuto formativo al personale, affinché la formazione e la conoscenza sia di aiuto ad evitare errori di gestione del verde, fatti nel passato. Poi devo dire che avere accettato di buon grado ed a titolo gratuito l’incarico di consulente del verde pubblico del comune di Castelvetrano in quanto questa attività oltre a non comportare grandi sacrifici professionali, mi arricchisce anche da un punto di vista professionale. Nello specifico fornirò consulenze per valutare insieme al gruppo di lavoro le operazioni da effettuare e quali benefici possiamo ottenere.

L’obiettivo - conclude l'agronomo - propostomi è quello di recuperare e rendere fruibili ai cittadini tutti le aree verdi del territorio comunale".