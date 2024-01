(VIDEO) Giovani immigrati a piedi sulla ss 115, è sempre più un pericolo

di: Redazione - del 2024-01-13

Da settimane gli automobilisti che percorrono la ss 115 per Marinella, nelle ore successive al tramonto del sole devono stare in guardia ai ragazzi immigrati che a piedi giungono fino alla borgata di Marinella di Selinunte e poi la risalita verso i centri dove alloggiano.

Tante le segnalazioni giunte alla nostra redazione, l'ultima di questo pomeriggio, come si vede dal breve video i ragazzi passeggiano per le strade della borgata e poco dopo, forse in virtù dell'orario di rientro nella struttura che li ospita, ripercorrono la ss 115 verso Castelvetrano che presenta diversi tratti al buio e chiedono anche dei passaggi mettendo a serio rischio la sicurezza degli automobilisti.