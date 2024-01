Olio d'Oliva contraffatto, sequestri in Sicilia da parte dei Nas

di: Redazione - (fonte: RaiNews) - del 2024-01-12

I Carabinieri Nas hanno effettuato in tutta Italia controlli nel settore oleario, anche in Sicilia, a Messina e Ragusa sono stati sequestrati centinaia di litri di olio e chiusi stabilimenti.

Secondo quanto riporta RaiNews: "Oltre 46mila litri di olio sequestrati, 26 persone denunciate per frode in commercio e vendita di prodotti non genuini, 22 attività sospese e 202 imprenditori sanzionati per violazioni amministrative, per un ammontare complessivo di 189 mila euro. E' il bilancio di una una mirata campagna di controlli nel settore oleario condotta dai Nas, d'intesa con il Ministero della Salute, con ispezioni di frantoi, aziende ed esercizi produttivi e commerciali.

In un frantoio oleario di Messina sequestrati 800 litri di prodotti oleari, stoccati in contenitori anonimi, privi di indicazioni relative alla tracciabilità e all’origine.

Chiuso uno stabilimento di imbottigliamento olii, attivato in assenza di autorizzazione ed in pessime condizioni igienico sanitarie, presso un’azienda agricola della provincia di Ragusa. Nel corso del controllo svolto si procedeva altresì al sequestro di 1.825 litri di olio extravergine di oliva destinato

alla commercializzazione senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità. Il valore della struttura chiusa e delle attrezzature ammonta a 200 mila euro, quello del prodotto oleario è pari a18 mila euro".