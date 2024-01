Folgore, Colombo: "Domenica ci vogliono tre punti assolutamente"

di: Redazione - del 2024-01-12

Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico rossonero, Stefano Colombo, ha rilasciato un'intervista ai nostri microfoni in vista della delicata sfida di domenica al Paolo Marino che vedrà la Folgore affrontare il Supergiovane Castelbuono, vera rivelazione del Campionato di Eccellenza.

Colombo senza tanti giri di parole ha ammesso che domenica sarà fondamentale conquistare i tre punti. La squadra sta bene e nonostante qualche "influenza" che ha colpito in settimana alcuni calciatori l'infermeria si va via svuotando. Saranno assenti Bargione, squalificato per un turno, Tarantino per un infortunio alla caviglia che sarà monitorato di giorno in giorno ed il giovane promettente Spanò influenzato.

Guarda l'intervista di Colombo, allenatore della Folgore: