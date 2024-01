Il sindaco Alfano ad un anno dalla cattura di Messina Denaro: "Una liberazione ma anche una data di ripartenza"

di: Redazione - del 2024-01-14

Dalla propria pagina social, il sindaco di Castelvetrano, dott. Enzo Alfano ha voluto esprimere la propria opinione ad un anno dalla cattura del superboss latitante Matteo Messina Denaro, deceduto lo scorso 25 settembre.

"Il 16 gennaio 2023 è stata una liberazione per il territorio, data di ripartenza per una corsa interrotta da qualche decennio. Consapevolezza e voglia di rimettersi in gioco dal punto di vista sociale, economico, imprenditoriale e culturale. Riappropriazione delle vere radici di Castelvetrano, attraverso le giovani generazioni e con l’encomiabile lavoro della Scuola".