Sarà intitolata alla prof.ssa Marilù Gambino un'area pubblica di via Pier Santi Mattarella

di: Redazione - del 2024-01-16

Nei giorni scorsi, come da nota ufficiale del Comune di Castelvetrano sui social, è stata deliberata l'intitolazione alla prof.ssa Antonina Gambino, conosciuta con il nome di Marilù, dello spiazzo alberato sito in via P.S. Mattarella.

"Con delibera del 12/01/’24 l’Amministrazione comunale ha deciso di intitolare alla prof.ssa Antonina Gambino (detta Marilù), l’area pubblica alberata sita in via P.S. Mattarella, su richiesta della sezione di Castelvetrano della Fidapa.

La dott.ssa Marilù Gambino, nata a Castelvetrano in data 2 luglio 1937 e deceduta il 30 dicembre 2018, è stata persona di rilevanza politica e sociale che viene ricordata anche dalle cronache nazionali per essere stata il primo sindaco donna dello Stato Italiano.

Tra i vari ruoli di rilievo, ha ricoperto incarico di Sindaco di Castelvetrano, Consigliere Comunale, Assessore Comunale, Presidente dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, insegnante di storia dell’arte, insegnante di storia e filosofia".