Campobello, vicolo San Vito diventa via 16 gennaio (trionfo dello stato sulla mafia)

di: Redazione - (fonte: ansa.it) - del 2024-01-16

Nel corso dell'odierna manifestazione per la legalità, in occasione del primo anniversario della cattura del boss latitante, Matteo Messina Denaro, avvenuta lo scorso anno, il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione ha annunciato che strada dell'ultima dimora di Messina Denaro cambierà denominazione in via 16 gennaio 2023, trionfo dello stato sulla mafia.

"Oggi qui stiamo ricordando una data storica per il nostro territorio non possiamo dimenticarla. Il mio grazie alle forze dell'ordine che ci garantiscono tutti giorni sicurezza". Le parole del primo cittadino campobellese.