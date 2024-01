Chiusa al traffico la via Felice Orsini, palazzo a rischio crollo

di: Redazione - del 2024-01-16

Sono dovuti intervenire gli agenti della polizia municipale per chiudere al traffico una strada a Castelvetrano. Si tratta della via Felice Orsini, strada che collega la via Garibaldi con piazza San Giovanni. Dalle prime indiscrezioni è l'antico palazzo (nell'immagine a sinistra) che è a rischio crollo.

Si occuperà come sempre l'ufficio edilizia pericolante del Comune di Castelvetrano che diffiderà il proprietario alla messa in sicurezza. Come avvenne in via Pietro Colletta con il Comune che finanzierá i lavori salvo poi il tentativo di rivalsa per la restituzione delle somme.