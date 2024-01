Nuova illuminazione tra l’Istituto Alberghiero e la rotatoria di via dei Templi

di: Publiredazionale - del 2024-01-17

Importante opera di ammodernamento dell'impianto d'illuminazione in un tratto stradale particolarmente intenso di traffico. La strada in questione va dall'Istituto Alberghiero alla rotatoria in prossima della zona commerciale. Secondo quanto l'amministrazione comunale di Castelvetrano sulla propria pagina social:

"Dopo l’opportunità di pianificare interventi extra-canone scaturenti dalla revisione del Piano Tecnico Economico con la Enel Sole riguardante la convenzione in essere per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione integrata della pubblica illuminazione nel nostro Comune che consentirà di programmare la ricollocazione dei pali della pubblica illuminazione che per ragioni di pericolosità, nel tempo, erano stati tolti e di intervenire su alcune vie al buio a causa dei furti dei fili di corrente, a breve anche la ristrutturazione dell’impianto di pubblica illuminazione fotovoltaico esistente con illuminazione a LED a basso impatto nel tratto tra l’Istituto Professionale Alberghiero Virgilio Titone e la Rotatoria della SS115.

Difatti il Comune di Castelvetrano risulta destinatario di un contributo nell’ambito del PNRR Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni, gestita dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali".

Soddisfazione esprime il Sindaco Alfano: “Il contributo ottenuto ci consente interventi di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica. Il tratto in entrata di Castelvetrano salendo da Selinunte, risulta notevolmente trafficato e di primaria importanza. Ci apprestiamo a brevissimo a riaccenderlo”.

In effetti risulta già pubblicata la Determina Dirigenziale che approva il progetto esecutivo per l’importo di € 130 mila euro e di costituzione del relativo gruppo di lavoro.