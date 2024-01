Uffici del giudice di Pace, impegno economico per lavori di manutenzione straordinaria

di: Publiredazionale - del 2024-01-15

Gli uffici del Giudice di Pace di Castelvetrano saranno interessati da lavori di manutenzione straordinaria. Come da nota pubblicata dall'amministrazione nei giorni scorsi:

"Attenzione dell’amministrazione nei confronti degli immobili comunali in via Sardegna dove sono allocati gli uffici del giudice di pace di Castelvetrano. Con la determina n.406 del 29/12/23 a firma del resposanbile della IV Direzione Organizzativa Arch. Vincenzo Barresi, su input dell’Amministrazione, si è provveduto ad impegnare una somma di 182.290,04 Euro per interventi di manutenzione straordinaria. Tra i lavori che verranno eseguiti si citano quelli relativi a manutenzione di Ascensori, climatizzatori, corpi illuminanti ecc".